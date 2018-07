Vive les séries spéciales

Fiat? Une marque qui traverse des temps un peu troubles. Comme si, depuis des années, le constructeur italien avait un peu laissé en plan sa marque historique, préférant multiplier les nouveautés chez Alfa Romeo et Jeep. Du coup, on a ressorti le bon vieux truc des «séries spéciales». De quoi titiller l’intérêt de l’acheteur en lui proposant une «vieille» auto parée du charme irrésistible de la-voiture-que-tout-le-monde-ne-peut-pas-avoir.



L’idée est simple comme bonjour: produire un bidule qui n’a pas la même couleur ou pas les mêmes accessoires que la voiture de base. Et pour faire encore mieux, on limite le nombre d’exemplaires. Du coup, non seulement les gens en ont envie mais, en plus, ils se pressent pour l’acquérir avant épuisement du stock. Et ça fonctionne? Plutôt pas mal: Abarth a produit 200 «Opening Edition» en 2008, 100 «Zerocento» en 2009, 1649 «Tributo Ferrari» en 2010, 150 «Cabrio Italia» en 2011, 480 «695 Edition Maserati» en 2012, 390 «595 50e Anniversaire» en 2013, 133 «Biposto Record» en 2015, 695 «Biposto» en 2016, 695 «Rivale», 1390 695 «XSR YAMAHA LTD», et 695 «Rivale» et 350 «Rivale 175e anniversaire» en 2017. Toutes vendues!