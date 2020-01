La maison d'enchères Mecum Auctions organise du 2 au 12 janvier à Kissimmee, en Floride, une gigantesque vente de voitures de prestige. Et celle qui devrait être la star de ces enchères a été elle-même conduite par une star, puisqu'il s'agit de la Ford Mustang GT de 1968 du film de Peter Yates, «Bullitt». L'acteur principal de ce long-métrage qui a révolutionné les scènes de poursuites en voitures était Steve McQueen. Pilote émérite lui-même, il était au volant lors des scènes où les automobiles se frôlent.

Après le film, la Mustang Highland Green fut vendue à un employé de la Warner Bros qui, en 1970, la revendit à un détective, Frank Marranca. Ce dernier la céda 4 ans plus tard pour 6000 dollarsseulement à un certain Robert Kiernan. Celui-ci la conserva jusqu'à sa mort en 2014, bien qu'il ait reçu entre temps de plusieurs demandes d'achat de la part... de Steve McQueen lui-même. L'acteur alla même jusqu'à lui proposer de trouver une Mustang similaire et une belle somme en échange, mais Kiernan refusa. La voiture fut ensuite conduite quotidiennement par son épouse pour se rendre à l'école voisine où elle enseignait. Jusqu'à ce que l'embrayage cède en 1980, date depuis laquelle elle resta au garage.

4 millions de dollars

Léguée au fils Kiernan, la Mustang fut réparée et présentée à nouveau au public lors du salon de Détroit en 2018. Elle est le 21e véhicule inscrit au registre national américain des véhicules historiques. Voiture icône de la culture populaire, considérée disparue pendant de nombreuses années, la Ford GT mise en vente ce vendredi 10 janvier pourrait partir à près de 4 millions de dollars, estime le site Motor1.

Parmi les centaines de véhicules proposés lors de cette vente, dont la liste est consultable sur le site de Mecum, on trouve une autre Ford Mustang, celle utilisée dans le film «60 secondes chrono», la mortelle Plymouth Fury du film d'horreur «Christine» ou encore le bolide qui détient le record de vitesse pour un véhicule à piston.

