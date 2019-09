Lorsque l'annonce du transfert d'Axel Simic sur les bords de la Limmat a été annoncé, tous les suiveurs ont immédiatement pensé à la même chose: après une saison où il ne s'est pas imposé à Lausanne, il devra se contenter de jouer avec les GCK Lions. «Moi, on ne m'a rien promis, nous a-t-il confié. Ni la National League, ni la Swiss League. Juste une présence aux entraînements d'été avec les Zurich Lions. Ensuite, je devais faire mes preuves.» Et manifestement, il a convaincu durant la préparation puisqu'il a disputé les cinq matches des Zurichois depuis le début de la présente saison.

Sur l'aile de la quatrième ligne, il patine près de dix minutes par match et semble avoir gagné la confiance de son entraîneur, Rikard Grönborg. «Je suis satisfait de jouer avec les ZSC Lions, mais je suis également conscient que la concurrence est forte et que rien n'est acquis. Derrière, ça pousse fort.» Au Hallenstadion, il patine donc sous les ordres d'un entraîneur double champion du monde.

Proche du premier but

Ce début de saison positif doit lui mettre du baume au coeur après un exercice bien compliqué à Malley 2.0. Cantonné la plupart du temps à un rôle de surnuméraire, il n'avait joué que 67 minutes avec les Lions vaudois. Lors de l'exercice en cours, il en est déjà à 64 minutes avec les Lions zurichois. Un changement drastique. «Que ce soit en National League ou en Swiss League, le but c'est de progresser, poursuit-il. Même si je venais à être placé un moment aux GCK Lions, je ne le prendrais pas comme une punition.»

Bien acclimaté à sa nouvelle vie zurichoise, Axel Simic n'a pas souffert du changement. «Je n'ai pas encore pu retourner en Gruyère depuis le début de saison, avoue celui qui vient de Gumefens, sur les bords du Lac de la Gruyère. Mais je me sens bien en région zurichoise. L'allemand n'est pas un problème car je le parlais avec certains membres de ma famille.»

Vendredi dernier, lors du match face au Lausanne HC, il s'est dans un premier temps vu accorder un but avant que ce ne soit rectifié dans la nuit. «Mais cela va changer, nous avait-il confié le soir-même. Ce n'est pas du tout moi qui ai marqué (rires).» Buteur ou non, ce large succès face aux Lausannois (5-0) avait une saveur toute particulière pour lui. «Dès que le match commence, on n'y pense plus, rigole-t-il. C'est surtout un truc de journalistes... Mais il est vrai que durant la journée, je sentais une petite nervosité à l'idée d'affronter mes anciens coéquipiers.»

Même en power-play

Mardi soir, Axel Simic a vécu a une nouvelle rencontre particulière puisque ses Zurich Lions accueillaient Fribourg-Gottéron. Avant de rejoindre Lausanne, le jeune Gruérien de 20 ans avait joué durant cinq ans dans le mouvement juniors des Dragons au moment où il avait quitté le HC Bulle-la-Gruyère. Lors du succès face aux Fribourgeois, l'ailier a même évolué durant plus de deux minutes en supériorité numérique et a patiné 14'32''. «Je profite de tout ce que l'on me donne depuis mon arrivée à Zurich et je ne réfléchis pas plus loin que le prochain match.»

Pour l'heure, cela semble particulièrement bien fonctionner, en tout cas.