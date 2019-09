L’opération «Bons Jeunes» de la Semaine du Goût existe depuis quelques années déjà. Pour les jeunes, elle offre l’opportunité de découvrir l’univers exquis de la haute gastronomie «à prix mini». Quant aux restaurateurs, ils peuvent accueillir leur clientèle de demain.

Concrètement, un bon donne droit à un menu gastronomique composé de quatre plats, accompagné de quatre onces de vin (1/2 dl env.) pour un montant de 60 CHF.

Les associations viticoles cantonales soutiennent l’opération: l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais (IVV) en Valais, l’Office des Vins vaudois (OVV) pour Vaud, les Vignerons du Vully pour Fribourg, Neuchâtel Vins et Terroir pour Neuchâtel et l’Opage pour Genève.

Cette année, ce sont 73 grandes tables qui participent à cette superbe promotion – avec les meilleurs chefs de Suisse à leur tête.

Le concept est désormais rôdé : les bons sont disponibles sur le site www.gout.ch, du 15 août au 21 septembre. Les jeunes doivent avoir entre 16 et 25 ans révolus. Les dates mises à disposition par chaque restaurateur sont précisées sur la plateforme en ligne de commande de bons; il suffit de cliquer sur le restaurant choisi.

Après l’acquisition de son bon, il faut appeler le restaurateur pour réserver sa place en fonction des dates proposées… et le tour est joué! Le montant de 60 CHF se paie directement au restaurateur – aucune transaction financière ne se fait en ligne. Ces bons sont valables uniquement pendant la Semaine du Goût 2019 – du 12 au 22 septembre.

Si les jeunes romands commencent à connaître l’initiative, ce n’est pas encore le cas en Suisse allemande et au Tessin. Mais on y travaille! Cette année, de nombreux grands chefs participent à cette belle initiative dans plusieurs cantons germanophones et on espère qu’ils afficheront complet.

Il reste encore quelques places. Alors cliquez ici pour voir la liste des restaurants participants… et réserver vos bons !

Pour ceux qui aimeraient plutôt découvrir les différents restaurants en images, ne manquez pas de nous suivre sur instagram @goutgenussgusto.