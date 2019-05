«La cuisine suisse c’est quoi, au fond?» Lequel d’entre nous n’a jamais entendu cette question de la part d’un ami ou d’un collègue étranger? Nous sommes souvent bien en peine de répondre. Passés l’incontournable fondue et quelques plats phares de nos cantons, nous bottons en touche.

Nous avons tort. Par rapport à la taille de son territoire, la Suisse présente une étonnante richesse de spécialités. Elles sont souvent méconnues d’une région à l’autre et parfois inattendues: zincarlin, chantzé, totché, cicitt, cuquettes... Autant de noms dépaysants qui cachent des produits que nous n’avons peut-être jamais goûtés!

Il y a un peu plus de 10 ans, l’Association du Patrimoine Culinaire Suisse a publié un inventaire détaillé de ces spécialités traditionnelles afin de les faire mieux connaître. L’inventaire compte aujourd’hui plus de 400 produits, répertoriés et décrits sur le site internet de l'association: ils reflètent l’histoire et les paysages de la Suisse ainsi que son extraordinaire diversité.

Contrairement aux vieilles pierres, le patrimoine culinaire est un héritage vivant et dynamique. Le contexte économique et légal change, les modes de fabrication peuvent évoluer, certains produits tombent dans l’oubli tandis que d’autres renaissent. L’Association veille au grain et poursuit son travail de valorisation en actualisant les fiches des produits et en les traduisant dans les autres langues nationales.

