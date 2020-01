Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon. Cette organisation faîtière créée en 1981 représente les intérêts de ses 6140 entreprises agricoles et horticoles Bourgeon, et 885 entreprises agroalimentaires et commerciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon. Le Bourgeon est durable car il offre à nos contemporains une bonne qualité de vie tout en préservant les ressources des générations futures. Ce faisant il remet en équilibre les intérêts de l’homme, de l’animal et de la nature. Et pour que cet équilibre puisse se maintenir durablement, des organismes indépendants contrôlent chaque année l’intégralité de la chaîne de création de valeur ajoutée.

«Ah ces tomates n’ont plus de goût, c’est l’industrie». Voilà une remarque entendue dans le bus la semaine dernière. On ne peut pas donner complètement tort à ce consommateur: la sélection variétale des 50 dernières années a surtout mis l’accent sur la productivité, l’aspect visuel et la conservabilité.

Même après un mois passé au frigo, il doit être possible de jouer au tennis avec ces tomates sans problème… A cet état de fait, les réponses de l’industrie de transformation classique ont pour nom : exhausteurs de goûts, additifs, sel, sucre… Mais est-il possible de retrouver des aliments goûteux sans tout cet arsenal?

L’argument de la voisine de bus qui a enlevé son casque pour lui dire «Ben, d’façon, c’est pas la saison» amène déjà un bout de réponse. Toutefois, l’aspect variétal est très important dans ce genre de débat.

Avez-vous déjà goûté à une Charnue des Andes ou croqué dans une Cœur de Bœuf bio? Ces variétés sont goûteuses, mais au vu de leur moindre productivité et mauvaise conservation, elles ne se cultivent qu’en saison et souvent par des producteurs sensibles à la biodiversité dans les cultures.

Il s’agit de célébrer le goût en redécouvrant les saisons et l’incroyable foisonnement que nous offrent ces variétés délaissées. Le jeune homme dépité a conclu « Vaut encore mieux une bonne boîte». Et moi de rajouter en mon for intérieur «Faite en saison, locale et bio».

Pascal Olivier, Bio Suisse