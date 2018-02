Bio Suisse en bref

Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon.



Cette organisation faîtière créée en 1981 représente les intérêts de ses 6’140 entreprises agricoles et horticoles Bourgeon, et 885 entreprises agroalimentaires et commerciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon.



Le Bourgeon est durable car il offre à nos contemporains une bonne qualité de vie tout en préservant les ressources des générations futures. Ce faisant il remet en équilibre les intérêts de l’homme, de l’animal et de la nature. Et pour que cet équilibre puisse se maintenir durablement, des organismes indépendants contrôlent chaque année l’intégralité de la chaîne de création de valeur ajoutée.



