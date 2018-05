Parlons du bonus gustatif de nos anciennes variétés de tomate. Contrairement aux variétés actuelles, leur contenu est le reflet de leur promesse. Avec elles, pas besoin de patienter 3 à 4 ans – temps nécessaire aux chercheurs qui partent à la recherche des gènes perdus de la vraie saveur de tomate – nos anciennes variétés les ont toujours conservés!

Alors pourquoi s’en priver? Bonne coïncidence, c’est actuellement le moment de les planter. Pas à partir d’une graine, pour cela vous avez déjà un peu en retard, mais d’un planton. Où se fournir, pour ne pas tomber dans le piège d’une variété hybride, dont vous ne pourriez pas ressemer les semences?

Que vous les aimiez petites ou grandes, rondes ou dentelées, pour une production semi-professionnelle ou pour le balcon, vous trouverez votre bonheur, et bien d’autres légumes encore, en visitant un des marchés que nous organisons en Suisse romande ou chez un de nos partenaires.

Mais pour les déguster, il faudra tout de même vous montrer encore un peu patients. Car même si les étals de nos marchés vous font croire que c’est la pleine saison des tomates, ce n’est que miroir aux alouettes! En effet, la tomate d’ici, adaptée patiemment à notre terroir, ça se bichonne. Un grand pot ou un jardin, du soleil et, comme ce sont des «pommes d’amour», également un peu d’amour et de l’eau fraîche! Mais dès le mois de juillet, vous serez récompensés, par des fruits à la saveur incomparable, plaisir sans pareil pour les papilles et les pupilles!

Trucs et astuces pour cultiver vos tomates sur tomates-urbaines.ch (Le Matin)