2 déménagements en 2 semaines. C’est ce qu’est en train de vivre notre organisation. Le 3 décembre, nous avons déménagé nos bureaux à Berne avec la Société Suisse de Nutrition, notre partenaire, et intégré les bureaux de RADIX, fondation suisse pour la santé.

Et le 17 décembre prochain, Fourchette verte Suisse rejoindra les bureaux de Promotion Santé Suisse, soutien indéfectible à notre organisation depuis nos débuts. Ce sera à Lausanne, juste en face de la gare et permettra au soussigné de passer de son bureau au quai 1 pour Berne en moins de 2 minutes chrono ;)

Si déménager est reconnu comme un facteur de stress parmi les plus importants dans le monde de la santé, c’est aussi une belle occasion de trier et jeter. Mais aussi celle de retrouver quelques souvenirs, de pouvoir constater l’évolution en terme de communication d’une ONG aux moyens très modestes ou encore de découvrir quelques «pépites» dont on avait oublié jusqu’à l’existence.

C’est ainsi un plaisir de partager avec vous ces petits bouts d’histoire, sous forme d’autant de cadeaux visuels, qui vous rappelleront peut-être des souvenirs. Et de voir le chemin parcouru.

Belles (re)découvertes! (Le Matin)