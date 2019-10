Ce fruit de la famille des cucurbitacées est cultivé depuis des millénaires en Amérique centrale, mais il n’a été introduit en Europe et en Asie qu’à la suite de la colonisation. Sur notre continent, la courge n’a d’abord pas rencontré un franc succès : on la mangeait surtout en temps de crise. Au cours de ces 30 dernières années, elle a gagné en popularité (avec l’aide d’Halloween ?). De par ses propriétés – pauvre en calories mais riche en vitamines, fibres et minéraux – la courge contribue à une bonne nutrition.

Elle n’a pas besoin de se transformer en carrosse pour devenir admirable. Merveille de formes et de couleurs, elle illumine les étals des marchés et décore nos perrons de sa palette multicolore. En plus d’être belle à l’œil, elle ravit nos papilles par de nombreuses préparations. Le choix est large : il existe plus de 800 variétés différentes – dont environ 500 comestibles – aux textures et goûts différents évoquant le marron, le poivre ou encore la noisette. Des saveurs pleines de douceurs, que l’on peut associer à des épices comme le curry, le gingembre, le curcuma, la cannelle, et tant d’autres.

On la décline tour à tour en version salée : potage, purée, gratin, risotto, quiche, soufflé, salade, spaghetti, rösti, spätzli, gnocchi, farcie… ou sucrée : tarte, mousse, crème, confiture, glace, gaufre, beignet, compote, cake et autres pâtisseries. Des recettes à l’infini. Et très vite, on découvre qu’elle est bonne à tout faire!

À La Grange aux Courges à Goumoens-la-ville, c’est en famille qu’on récolte les courges depuis 22 ans. On y trouve plus de 110 variétés de courges comestibles cultivées en mode biologique, avec des idées de recettes pour apprêter au mieux ce merveilleux fruit – symbole de l’automne.