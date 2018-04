C’est le printemps et l’envie de croquer du vert se fait impétueusement sentir. Toutefois, à l’heure où les jardins sont, pour la plupart, encore en friche, ce n’est pas de tendres salades que nous trouverons. Mais observons ce que mère nature nous offre spontanément et gracieusement.

Les touffes vertes sont faciles à repérer, mais de quoi s’agit-il? La première ne doit pas être en fleur, elle est appréciée petite et tendre, se marie volontiers avec des lardons et des œufs. Alors? Oui, c’est bien elle, la dent-de- lion, qui une fois ce moment de grâce saisonnière passé, retourne à son état de mauvaise herbe pas vraiment désirée.

Lorsqu’on aperçoit la seconde on se dit, il faut absolument que je l’arrache, mais comme on n’est pas forcément équipé on remet à plus tard et lorsque plus tard on l’approche à nouveau, ses jolies petites feuilles poilues ont bien poussés. Alors? Bravo, c’est de l’ortie dont il s’agit et il vous manquait des gants lorsque vous l’avez vue la première fois. Ces feuilles toutes jeunes sont pleines de vertus pour notre organisme qui même s’il n’a pas hiberné n’en a pas moins souffert durant l’hiver.

Pour l’une comme pour l’autre, le plus ardu n’est pas de trouver une recette mais plutôt de les récolter et de les nettoyer.

Le succès éphémère de ces deux plantes, mal aimées le reste de l’année, nous donne un bon jalon de ce qu’est la saisonnalité et la générosité de la nature qui nous veut du bien pour qui sait regarder. (Le Matin)