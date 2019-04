Pour le plaisir des clients gourmands et après le succès du menu printanier (3 plats à 25.-) proposé dans une cinquantaine de restos fin mars, les restaurants labellisés «Fait Maison» vous donnent rendez-vous du 20 au 26 mai pour une suggestion d’asperges 100% maison (prix libre).

Les premières asperges valaisannes sont déjà récoltées et les voisines ont encore le temps d’arriver à point pour ce rendez-vous. Baptisée «suggestion d’asperges repensées» laissant ainsi le choix aux chefs de les cuisiner selon leurs envies, elles s’annoncent prometteuses ! La liste des restos participants sera publiée dès le 6 mai sur le site du Label Fait Maison.

Dix-huit mois après son lancement, le Label «Fait Maison» continue son ascension et trouve sa place dans près de 300 établissements labellisés et en cours d’affiliation en Suisse romande. Initié par La Fédération Romande des Consommateurs (FRC), GastroSuisse, Slow Food Suisse et La Semaine Suisse du Goût, le Label Fait Maison voit le type d’établissements se diversifier de plus en plus: de l’auberge communale à la buvette d’alpage, du restaurant d’application à la brasserie traditionnelle ou du traiteur à la restauration collective.

Pour rappel, un plat est considéré comme «Fait Maison» s’il est cuisiné entièrement sur place à partir de produits bruts ou traditionnellement utilisés en cuisine. Si un plat ne répond pas aux exigences du cahier des charges, il sera signalé par un astérisque sur la carte signifiant un gage de transparence pour les consommateurs et une assurance d’une cuisine authentique.

Liste des restaurants labellisés ou en cours d’affiliation sur www.labelfaitmaison.ch. (Le Matin)