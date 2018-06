La biodiversité? C’est la clé de notre existence. Elle englobe les humains, les animaux, les plantes et tous les autres organismes qui permettent et influencent la vie sur notre planète.

Nous préservons et entretenons certaines zones du pays dans le respect de la nature, nous construisons des habitats favorisant la diversité des espèces, nous protégeons les espèces animales menacées et favorisons les insectes utiles, le tout pour le bien-être de la faune et de la flore helvétiques. Les agriculteurs IP-SUISSE s’engagent à appliquer un certain nombre de mesures profitant à la biodiversité. En moyenne, nos paysans mettent en œuvre 36% de mesures en plus que le minimum prescrit. Un fait qui reflète nos convictions.

Les produits IP-SUISSE, un pur régal

En tant qu’organisation soucieuse des consommateurs et de l’environnement, IP- SUISSE veille au respect de strictes directives de qualité de la ferme aux étalages. La traçabilité de tous les produits vendus est garantie. Les prix sont fixés en fonction des efforts fournis par les agriculteurs en faveur de l’environnement et de la biodiversité.

