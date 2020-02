Il s’agit de créer un réseau de territoires qui souhaitent placer leur patrimoine culinaire comme porte-drapeau de leur offre touristique. La gastronomie constitue en effet un pilier de l’offre touristique. Elle offre aux touristes une rencontre privilégiée avec la culture d’une région et engendre localement des retombées économiques importantes. De cette nouvelle géographie gourmande doit naître une ambition plus large: positionner la Suisse, au niveau national et international, comme une destination œno-gastronomique. Huit territoires ont déjà confirmé leur volonté de participer à l’aventure:

· le Val-de-Travers et son absinthe;

· la Région de Grandson et ses truffes;

· le Chablais et son sel des Alpes;

· le Grand Entremont et son fromage à raclette;

· le Tessin et son merlot;

· l’Ajoie et sa damassine;

· les Franches-Montagnes et sa Tête de Moine;

· le Lavaux et son chasselas.

Le réseau «Les grands sites du goût» avait besoin d’un ambassadeur, il en a un! C’est Helvetix, un petit couteau créé en partenariat avec la société jurassienne Swiza. Associer ce petit canif, icône de la suissitude mondialement connu, avec un projet visant à valoriser la gastronomie et les vins suisses, allait de soi…

D’autant qu’Helvetix est garanti à vie – ce qui, à l’heure de l’obsolescence programmée, mérite d’être souligné. L’industrie durable soutient le tourisme durable! En l’achetant, chacun peut devenir Ambassadeur de cette Suisse des goûts authentiques en le photographiant dans des lieux que l’on souhaite partager. Rejoignez le club et faites rayonner la Suisse gourmande!

Découvrez les sites internet des Grands Sites du Goût et Helvetix sans plus tarder!

Retrouvez la vidéo de la conférence de presse de présentation d'Helvetix, à Delémont.



Sylvain Gaildraud, Grands Sites du Goût