En cette période de confinement à la maison, l’envie de cuisiner et de tester de nouvelles recettes est d’actualité, reprenant une place indispensable dans le quotidien. C’est aussi une bonne manière de se réjouir le corps et l’esprit. En découvrant de nouvelles sources d’approvisionnement – par exemple directement chez les producteurs – vous vous trouvez peut-être avec un légume ou un morceau de viande inhabituel dans votre panier et vous vous demandez comment le cuisiner. En consultant les recettes des paysannes, vous trouverez non seulement le mode d’emploi pour apprêter de manière gourmande votre plat... mais aussi des idées qui apporteront de la variété dans votre assiette!

En collaboration avec Swissmilk, l’USPF et ses membres vous proposent de délicieuses recettes. À base de produits agricoles suisses, elles favorisent une alimentation régionale et de saison. Elles sont simples et faciles à réaliser: même les enfants peuvent mettre la main à la pâte!

Ce printemps, que diriez-vous de déguster un gratin de côtes de bettes ou de polenta à la viande hachée, un gâteau au séré à la rhubarbe ou un beurre à l’ail des ours? Du petit déjeuner au souper, régalez-vous des recettes sucrées ou salées – ou même des boissons! - proposées par les paysannes et femmes rurales de toute la Suisse sur les sites de l’USPF ou de Swissmilk.

Anne Challandes, Présidente de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF)