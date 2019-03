En Suisse, nous avons tendance à manger trop. Trop gras, trop sucré, trop salé. Trop de viande, bref trop de quasi tout, sauf sans doute de fruits et de légumes. Mais le plaisir dans tout cela?

Le plaisir, contrairement à certaines idées reçues, se situe à chacun des étages de la fameuse pyramide alimentaire suisse et non dans sa seule pointe comme trop de personnes le croient. Pour rappel, cette pyramide définit ce que nous devrions manger et en quelles quantités de manière à garantir les proportions optimales d’aliments et de nutriments dont notre corps a besoin.

Afin de faciliter cela, Fourchette verte a développé son fameux label d’équilibre alimentaire, qui permet au public, quel que soit son âge, de savoir rapidement que l’assiette qui lui est présentée est une assiette optimale pour sa santé. L’équilibre est assuré Et le goût me direz-vous?

Pour étayer cette alliance entre l’équilibre alimentaire et le goût, Fourchette verte édite chaque année une carte de recettes par saison, pour un public junior, mais que tout un chacun peut savourer. La saison 2 va sortir prochainement. Nous vous dévoilons en avant-première les photos de ces 4 recettes. A déguster sans modération. Bon appétit! (Le Matin)