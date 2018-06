Grâce à cette protection, les consommateurs ont désormais la garantie que cette populaire brioche est élaborée avec des ingrédients locaux selon une recette artisanale authentique qui remonte jusqu’au 16 e siècle. D’où un plaisir incomparable au palais et une vraie fierté de la part de toute la filière fribourgeoise des céréales, de la meunerie et de la boulangerie!

La première mention écrite de la Cuchaule remonte à 1558. Elle est depuis des siècles une composante essentielle du menu de Bénichon. L’enracinement de la Cuchaule dans le terroir et la tradition fribourgeois ne laissent planer aucun doute. Mais c’est aussi une merveilleuse spécialité d’aujourd’hui, qui trouve une place de choix sur la table familiale ou accompagnant un café à l’emporter, appréciée aussi dans les apéritifs gourmands et les menus gastronomiques.

L’AOP signifie que la Cuchaule sera toujours élaborée avec des produits naturels et de proximité, la farine, le lait, le beurre et les oeufs du pays de Fribourg, selon sa recette authentique et avec le savoir-faire des artisans-boulangers fribourgeois. Seul exotisme admis, voire imposé, le fait d’agrémenter ce merveilleux pain brioché avec les parfums et la couleur du safran. Mais là encore, il ne s’agit que de la tradition, puisque cette épice orientale était commercée au 15 e siècle déjà pour venir agrémenter les mets de fêtes fribourgeois. (Le Matin)