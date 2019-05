Faire ses propres plantons demande du temps et du savoir-faire. Autrefois, il était plus courant d’avoir un petit coin de jardin à côté de la maison et il ne fallait pas raconter de salades à nos grand-mères: la préparation des plantons, elles connaissaient !

Aujourd’hui, ce n’est peut-être plus à la portée de chacun, surtout dans notre pays où le citoyen est majoritairement citadin. Pour y remédier et éviter cette première étape rebutante pour certains, nous vous proposons directement de jeunes plants sur nos marchés de plantons.

Ainsi, les légumes rares atteignent les jardins privés et collectifs, les plates-bandes ou les balcons et leur culture favorise non seulement la diversité dans le jardin, mais aussi dans l'assiette.

Nos journées de marché sont des rendez-vous incontournables, des lieux de rencontres et d’échanges où faire le point sur ses productions passées et futures. Elles visent également à promouvoir la réflexion sur notre système agroalimentaire, sur les choix des producteurs et des consommateurs, sur la valorisation de notre patrimoine socioculturel ainsi que sur la résilience et la capacité d'adaptation de notre territoire aux nouveaux enjeux. (Le Matin)