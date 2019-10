Afin de mesurer la notoriété du Label Fait Maison, deux sondages ont été réalisés durant le mois de juin 2019.

Côté restaurateurs, plus de 98% des labellisés sont satisfaits d’avoir adhéré au label et le recommandent à leurs collègues restaurateurs. 31% ont modifié leurs pratiques pour garantir un maximum de mets faits maison à leurs clients.

Côté consommateurs, 67% des clients gourmands connaissent le Label Fait Maison. Pour 77% d’entre eux, il est un facteur qui facilite le choix d’un restaurant. Pour 98%, le fait que l’établissement cuisine sur place avec des produits bruts et traditionnels est important. Enfin, la fraîcheur, la qualité et la régionalité des produits sont des valeurs spontanément associées au label, davantage encore que celles de savoir-faire et de transparence!

Un autre chiffre qui en dit long, c’est celui publié par GastroSuisse dans son Reflet économique de la branche, spécialement consacré à la cuisine faite maison, cette année. 86% des sondés sont d’accord de payer davantage si la cuisine est intégralement concoctée par le chef!

A l’heure de l’uniformisation des goûts, ces chiffres démontrent les attentes claires des clients et soulignent la valeur ajoutée du label, autant pour les consommateurs que pour les restaurateurs.

La chasse à l’honneur!

Vous êtes amateurs de chasse? Le Label pense à vous ! Durant les mois d’octobre et de novembre, une page «chasse découverte» est ouverte sur le site web du Label et recense les différentes propositions des restaurants labellisés. Et sur la , vous pouvez retrouver les photos de leur plat «coup de cœur»... De quoi saliver!

Rendez-vous à Bulle

Après avoir participé à la Journée officielle de la Semaine du Goût à Montreux et au Concours Suisse des Produits du Terroir à Courtemelon, le label vous donne rendez-vous du 30 octobre au 3 novembre au Salon des Goûts et Terroirs à Bulle. Venez nous rendre visite! Il y aura toujours du fait maison à déguster…



Gilles Meystre, président du Label Fait Maison et de GastroVaud