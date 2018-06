A la recherche d’une bonne table, d’un bar ou d’un caveau où la carte des vins est à la hauteur du repas ou de l’en-cas? A toute heure, sur votre téléphone portable ou votre PC, swisswinegourmet.ch est une vraie mine de renseignements! Par ville, par nom ou par type de cuisine, c’est le répertoire de référence pour tomber sur les meilleures adresses qui servent du vin suisse.

Par ailleurs chaque établissement se voit attribuer un label pour donner une idée de l’ampleur de l’offre en vin suisse.

Le verre d’or qui fait la différence

Il vient de fêter son premier anniversaire! Le label Swiss Wine Gourmet a fait son apparition il y a un peu plus d’un an à la porte des restaurants suisses. A quoi sert-il? A donner en un coup d’œil une idée de l’offre en vins suisses proposés à la carte de l’établissement. Sympa!

Un seul verre signale une sélection régionale. Deux verres révèlent que la carte des vins s’étend à deux ou plusieurs régions viticoles suisses. Et trois verres annoncent un choix qui s’étend aux six régions viticoles du pays. Des crus souvent confidentiels, méconnus, mais de plus en plus souvent remarquables, les résultats des vins suisses dans les concours internationaux l’attestent.

Marre des labels qui donnent aux devantures de restaurants des allures de kiosques? Cette constellation d’étoiles, de toques, de notes, de fourchettes et de sigles divers se révèle pourtant fort utile pour assurer à chacun d’avoir trouvé le restaurant correspondant à son appétit et à sa soif. (Le Matin)