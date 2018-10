La Bucket List, cela consiste à rassembler (littéralement : dans un seau, bucket en anglais) toutes les envies d’escapades et d’expériences de chaque membre de la famille, en fonction de la saison qui s’offre à nous, et essayer d’en réaliser autant que possible. En automne, les récoltes se prêtent tout particulièrement à tester de nombreuses recettes et à faire la part belle aux spécialités de nos régions.

Paysannes et paysans se mettent en quatre pour valoriser les fruits de la terre, parmi les plus riches que l’on peut récolter, riches de couleur, de saveurs, de textures. Devant les fermes, prenez le temps d’admirer les compositions, tels ces petits chars à pont recouverts de courges et citrouilles aux formes variées. Sentez le parfum sucré des pommes et des poires, l’arôme reconnaissable entre mille des noix et des châtaignes, la douceur d’un moût de raisin tout juste sorti du pressoir.

Fabrication de la raisinée, Bénichon, célébrations de la St-Martin, les campagnes vibrent lors des nombreuses fêtes et marchés qui jalonnent les mois d’automne. Ces événements sont autant d’occasions d’allier découverte de nos contrées et dégustation des saveurs régionales. Ils démontrent que la nourriture doit rester avant tout un plaisir, et qu’il n’est nul besoin de chercher des super-aliments à l’autre bout du monde, car ils sont là, à portée de main, au détour des chemins villageois.

Avant que l’hiver n’arrive, sachons apprécier à sa juste valeur les nombreux délices de l’automne. Si vous redoutez le froid et la grisaille, faites provision des couleurs vitaminées de ce que la Terre nous offre à présent. Sachons nous montrer reconnaissants de cette abondance, particulièrement cette année où les fruits ont proliféré de façon remarquable. Que l’automne vous soit doux, et vous offre de beaux souvenirs vécus en famille! (Le Matin)