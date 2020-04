Il y a quelques mois, nous vous annoncions le lancement du lait équitable. En 6 mois, ce sont plus de 400’000 litres de lait qui ont été vendus, des chiffres qui dépassent toutes nos attentes ! Derrière ce lait, ce sont aujourd’hui 39 coopérateurs et coopératrices qui ont fait le pari de croire en ce projet. C’est Roland de Moutier, Anne de Corcelles-le-Jorat (vous la connaissez sûrement bien, désormais ;-)), Patrick de Cugy, Florian de Liesberg (Bâle-campagne), Marius de St Gall, Bulloni d’Isone au Tessin, Sven de Stadel (Zürich), et tant d’autres.

Mais pourquoi avoir rejoint le lait équitable ? La production laitière suisse est en danger ! Nous avons encore perdu 520 producteurs et productrices de lait en 2019 : nous sommes en train de passer sous la barre des 19'000. 50% de producteur-trice-s de lait en moins en 20 ans : voilà la réalité.

La production de lait en 2019 a été historiquement basse. Les stocks de beurre suisse sont aujourd’hui quasiment nuls. Résultat : le Conseil Fédéral nous a annoncé le 1er avril vouloir faciliter l’importation du beurre pour éviter la pénurie, la demande en beurre étant actuellement très forte. Il s’agit d’un premier pas vers la facilitation des importations de produits laitiers – la fameuse ligne blanche –, importations qui sont aujourd’hui fortement taxées. Autant vous dire que si cela se concrétise, c’est la mort assurée de la production de lait d’industrie en Suisse.

Mais comment en sommes-nous arrivés là ? C’est très simple : les producteur-trice-s touchent en moyenne 55 à 65 centimes par litre de lait. Or, pour couvrir leurs coûts de production, ils auraient besoin de recevoir 1.- CHF par litre de lait. Le lait équitable Faireswiss rémunère justement les producteur-trice-s à hauteur de 1.- CHF par litre de lait. Alors faites le bon choix !

Berthe Darras, Coopérative lait équitable