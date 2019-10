La Semaine du Goût fait l’éloge de la transparence, des liens sociaux et du respect des savoir-faire. Elle se conjugue avec l’éthique et la justice ainsi que le respect de l’environnement et des animaux. Dans le contexte actuel de lutte contre le réchauffement climatique, la Semaine du Goût n’en est que plus pertinente.

Pourtant, un traité de libre commerce entre l’AELE et le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) est en cours de négociation. Il comprend l’importation – entre autres! - de viande de bœuf, de poulet, mais aussi de certains fruits frais qui seront affrétés par avion. Notre gouvernement soutient ce traité de libre-échange et nous assure qu’il prévoit un dialogue sur une filière agroalimentaire durable ainsi que des dispositions relatives à la protection du climat et à l’utilisation durable des ressources forestières. On se demande par quel tour de passe-passe notre gouvernement réussira à tenir sa promesse!

Ce genre d’accord n’enrichit que les géants de l’agro-alimentaire et ce sont les générations futures qui en paieront les conséquences sociales, environnementales et climatiques. Il est temps, pour une fois, de faire passer au premier plan le respect des populations ici et là-bas ainsi que la protection de notre planète.

Alors pourquoi se limiter à la Semaine du Goût? Passons aux années du Goût! Car consommer local - chaque jour - est un acte de résistance.



Michelle Zufferey, Uniterre