Le prix du «Mérite Culinaire Suisse» a été créé afin de mettre en valeur l'excellence de la gastronomie suisse et en particulier celle du métier de cuisinier.

Chaque année, à l'issue d'un concours national, ce prix prestigieux sera remis à quatre cuisiniers dont l’activité a fait ou fait honneur à la profession, reconnus pour leur excellence et leur savoir-faire ainsi que pour l'exercice de leur art dans le respect des produits authentiques du patrimoine culinaire suisse.

Toutes les candidatures seront examinées par un Jury national composé d’experts et de professionnels des métiers de bouche, issus des trois principales régions linguistiques de la Suisse. Ce Jury attribuera les distinctions en toute indépendance. Ils seront 6 cuisiniers confirmés (et pas des moindres !) et 5 journalistes du goût de tout le pays. Comme il ne s’agit pas d’un concours pratique, il sera basé sur la notoriété.

Le prix du « Mérite Culinaire Suisse » consiste en un écrin contenant les insignes du Mérite. Il a été choisis suite à un concours international à l’Ecole cantonale d’Art de Lausanne. Le prix sera remis aux quatre Lauréats au cours d’une cérémonie qui aura lieu au Parlement suisse.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2019. La remise des Mérites aura lieu en mars 2020 - pour la première édition.

Rendez-vous sur le site internet du Mérite Culinaire Suisse pour en découvrir davantage!