En tant qu’aliment, un œuf nous fournit de précieuses protéines pour le développement des muscles et la préservation de la masse musculaire. Des vitamines, des minéraux et oligo-éléments, des acides gras insaturés pour une bonne santé cardiaque. En outre, les deux tiers des graisses présentes sont insaturées. Au plus simple, cuit 10 minutes dans sa coquille il devient œuf dur, il est un bon compagnon de nos excursions et repas pris sur le pouce. Il est aussi l’élément principal du défi «croquette» qui anime les repas en période de Pâques. Qui aura su choisir l’œuf à la coquille la plus dure?

L’œuf au plat, ce sauveur

Plus technique, car il faut le sortir de sa coquille, c’est l’œuf au plat qui a déjà sauvé bien des repas.

Avec une fourchette et un peu de mouvements, c’est l’œuf brouillé ou alors une omelette que vous obtiendrez. Et là vous pouvez déjà fignoler la présentation en rajoutant herbette et condiment, même en faire tout un plat avec une belle salade.

L'incontournable mayonnaise

Niveau de difficulté supérieur pour l’incontournable mayonnaise. Là, c’est le jaune uniquement qui s’y colle. La réaliser est une véritable expérience chimique car en intégrant vivement de l’huile, une nouvelle matière se forme! Pour tout utiliser, battez au fouet le blanc d’œuf restant et vous obtiendrez un blanc battu en neige, ajoutez du sucre puis vous pourrez confectionner des meringues.

Il a aussi un statut de légende, en effet l’œuf de 100 ans ne laisse personne indifférent.

L’œuf peut aussi n’être qu’un ingrédient comme dans la pâte à crêpe ou pour réaliser de la pâtisserie et des spécialités. Il sert aussi à dorer et faire briller la tresse du dimanche. Qu’il soit aliment ou ingrédient l’œuf est omniprésent et absolument pratique. (Le Matin)