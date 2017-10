Avec l’automne, reviennent les feuilles mortes, les vignes ou les forêts multicolores… et la Semaine du Goût! Pour Fourchette verte, organisation qui promeut l’équilibre alimentaire dans un environnement favorable à la santé, c’est l’occasion rêvée de faire découvrir de nouveaux produits. Cette année, nous avons choisi pour thème les cucurbitacées, ou les divers types de courges. Car qui a dit que les cucurbitacées sont toutes des courges? La citrouille et ses cousines orangées ont beau triompher en automne, leur famille botanique est vaste: de la courgette au concombre, en passant par le melon ou la pastèque. Avec une telle diversité, on peut déguster des «cucu» l’année entière – tout en consommant local et de saison. Et ce aussi bien sucré que salé.

A l’aide d’un kit, les établissements dotés du label Fourchette verte peuvent proposer des recettes pour la semaine du Goût, ou pour le reste de l’année. C’est ainsi un support idéal pour nos diététicien-ne-s qui accompagnent ces établissements, afin de sensibiliser cuisinier-ère-s et client-e-s à la saisonnalité. Mais aussi au fait que nous mangeons avec l’ensemble de nos sens et que plus nous faisons goûter de tout à nos enfants, plus nous les aidons à se composer une bibliothèque des goûts qui leur sera utile leur vie durant. Et si ces essais gustatifs suivent les propositions de la pyramide alimentaire, par exemple en offrant une multitude de légumes de toutes les couleurs et de fruits arc-en-ciel, il y a fort à parier que adultes, ils conserveront spontanément ces bases saines pour leur alimentation.

Kit à télécharger (Le Matin)