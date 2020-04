Alors que les négociations battent leur plein entre les faîtières et les différents gouvernements cantonaux, les portes des restaurants sont closes depuis plus d’un mois. Mais certains passionnés cuisinent toujours derrière leur fourneau, malgré le tsunami!

Une infime partie de leurs charges pourra être couverte grâce à ce travail et ce n’est pas la raison première de leur engagement. Mais pourquoi le font-ils alors? Ce que nous entendons de leur part: «Parce qu’on aime faire plaisir aux gens, amener du soleil dans l’assiette, procurer du bonheur et transmettre la passion de notre métier». Ils gardent le sourire et proposent des menus chaque semaine: même celui de Pâques a connu un franc succès! Chaque semaine, des labellisés «craquent» et reviennent dans leur cuisine pour se lancer dans cette pratique qui ravit les clients gourmands.

Alors, chers épicuriens et épicuriennes confinés à la maison, si vous avez envie de les soutenir, de les découvrir, de ne pas cuisiner un midi ou un soir: consultez la liste sur notre site internet, regardez leurs conditions (horaires, livraison) et réservez vos plats!

Nous partageons aussi leurs différentes publications et recettes sur notre page Facebook et dans l’événement consacré aux plats à l’emporter et livraisons à domicile.

Bon appétit!

Carine Rouge, chargée de projet Label Fait Maison