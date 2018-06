Oui mais comment se faire connaître en tant qu’artisan lorsque l’on n’a pas la force de frappe des géants de l’industrie? Etre présent sur le web ? Faire les marchés? Insérer des publicités dans la presse locale? Et pourquoi pas les 3 à la fois?

Tout seul on y arrive… cependant avec un réseau c’est plus facile.

La force du système WIR : Un réseau de plus de 30'000 adhérents à cette monnaie complémentaire, crée entre 2 guerres pour stimuler l’échange entre artisans et PME en Suisse. Une communauté qui fait la part belle aux métiers de bouche avec une présence importante dans les milieux hôteliers, les restaurants, les vignerons et tous les métiers en liens avec la gastronomie.

Goût des traditions et culture de l’innovation

Comme dans la cuisine: tout est une question d’équilibre. Rester fidèles à ses valeurs et son terroir tout en exploitant le potentiel des nouvelles technologies. Pour la Banque WIR cela signifie offrir à son réseau une facilité d’utilisation de la monnaie et une visibilité correspondant aux besoins actuels.

La plateforme WIRmarket propose aux adhérents à la fois un shop en ligne, un réseau social et un espace de promotion. Avec ses applications mobiles, les bonnes adresses peuvent facilement être trouvées, partout en Suisse, et les paiements facilement effectués grâce à une application de paiement mobile dédiée.

Le bon mix entre savoir-faire et faire savoir

Qu’on le veuille ou non, l’avenir passera par internet même lorsque l’on parle de faire plaisir à nos papilles: système de réservation en ligne, d’évaluation par les clients ou plus simplement guider de nouveaux clients jusqu’à votre établissement.

Il s’agit ensuite de trouver le mix adapté à ses clients et son marché. WIR soutiendra cette activité et aidera à valoriser ce savoir-faire et à le faire savoir ! (Le Matin)