Généralement, sur les sites de cuisine, on partage ses réussites. Sur le compte Facebook indien Amazing Food Videos, on trouve de très nombreuses recettes qui ont l'air plus succulentes les unes que les autres. Mais quand on est cuisinier amateur, on ne réussit pas toujours tout du premier coup. Et certains ont l'air un peu plus amateurs que d'autres.

Le compte a ainsi publié une série de photos de catastrophes en cuisine, comme l'a constaté le «Daily Mail». Si au moins, à défaut d'avoir régalé les invités, cela peut régaler les internautes, c'est déjà ça de pris.

Michel Pralong