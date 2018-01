Que la force du steak local soit avec toi! Premiers producteurs d’énergies au monde, les paysans ont la force surnaturelle de capter l’énergie par les herbes et par les champs. La formule de la photosynthèse me revient à l’esprit, comme magique.

En gros, prenons de la pluie, du gaz carbonique, facile à trouver dans notre air ces temps-ci, et nous obtiendrons du sucre ou la cellulose des herbes, que nous pouvons manger, affourager, voire mettre dans des digesteurs et moteurs.

Saignelégier. www.terroir-juraregion.ch (Photo Robert Spaderna)

Parmi mes résolutions de début d’année figure celle de consommer au maximum ce qui ce produit autour de moi. En remettant cette économie de la photosynthèse, et plus largement du vivant, au cœur de notre économie, cela permet d'utiliser au maximum une énergie abondante, renouvelable et gratuite: l'énergie solaire. En Suisse, l’un des moyens d’attraper cette richesse est la production animale, par tous nos animaux qui sont capables de manger l’herbe abondante de ce pays vert. Donc en Suisse, pays de montagnes et autres talus jurassiens, nous mangeons de la viande; même 53 kg par personne et par an.

Quelques amis reviennent avec un immense sourire contagieux de virées en avion: les chutes du Niagara gelées, le soleil du Maroc ou l’agitation des fins d’années à Londres. Ce que je n’ose leur expliquer, c’est que le plein de leur magnifique Airbus A320 indique 24'000 litres à la station ou même 256'000 litres pour un A380. Vu de la haut, tout est beau; le magnifique champ jaune du colza permet par exemple aux paysans de produire 3’500 kg de petites graines noires riches en huile, que l’on peut assez facilement transformer en carburant, soit environ 1'000 litres pour un hectare. Et les paysans suisses sont forts à ces techniques, cultivant 23'000 hectares de cette belle fleur jaune. Donc pour faire le plein d’un seul avion A320 mon avion aura utilisé en un seul jour 23 hectares et autant pour le retour. Bref, autant consommer cela ici que de s’envoyer en l’air: chicken or beef?

Filière Délices de Blondes (Photo Olivier Boillat)

Parmi mes bonnes résolutions de début 2018: réunir mes amis aussi souvent que possible et leur préparer un steak de 250 grammes, issu de l’une de nos filières de viandes régionales, celle où vous connaissez justement l’éleveur. Pour la Suisse, voilà une démarche durable et gourmande. Et si vous avez des remords en croquant ce steak, regardez les dents que vous avez de chaque côté de vos incisives et demandez-vous à quoi elles servent.

Bon appétit et merci aux paysans, maîtres de la photosynthèse, de nous aider pour cette première résolution 2018. (Le Matin)