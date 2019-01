VOICI NOTRE RECETTE DU JOUR:

A la fois crémeuse et digeste, l'authentique fondue pur Vacherin Fribourgeois AOP se déguste tiède, idéalement accompagnée de petites pommes de terre.

INGRÉDIENTS ET PRÉPARATION:

LES RÈGLES D’OR POUR UNE BONNE FONDUE FRIBOURGEOISE :

- La fondue ne doit pas cuire : laissez fondre tout simplement le mélange à feu doux, en remuant continuellement avec une spatule, sans jamais dépasser les 50 degrés.

- Pour une préparation au four : déposez le caquelon avec tous ses ingrédients dans le four chauffé à 50 degrés et prévoyez un apéritif d’environ 1 heure.

- Inutile d’ajouter un liant ou épaississant : si le mélange n’est pas chauffé au-delà de 50 degrés, sa consistance reste crémeuse.

- Utilisez une bougie sous votre caquelon : ainsi vous ne prenez pas le risque de dépasser la température conseillée.

- Diluez-la avec de l’eau (1dl à 1,5 dl pour 400 g) : il est préférable de se passer du vin afin de profiter entièrement des arômes du fromage choisi.

- Servez-la avec des pommes de terre : c’est ainsi qu’elle est la meilleure et la plus digeste, mais vous pouvez également la servir avec du pain.

