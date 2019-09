En pratique





Samedi 28 septembre 2019

11h - 18h: Marché des terroirs suisses, ateliers du goût (inscription sur www.concours-terroir.ch), animations et restaurations.



Dimanche 29 septembre 2019

9h - 17h: Marché des terroirs suisses, ateliers du goût, animations et restaurations.



Les animations

– Hôte d’honneur Canton de Genève & BEEF.CH

– Ateliers du goût avec les Paysannes suisses (USPF) et les Chefs suisses

– Chars attelés gourmands

– Fabrication et dégustations de spécialités par les paysannes du Jura et du Jura bernois

– Alambic en fonction et mise en tonneau

– Pressoir à jus de pommes

– Rucher et dégustation des miels de toute la Suisse

– Jardin paysan, plantes aromatiques et vergers d’anciennes variétés

– Allée des saveurs

– Terroirs du monde

– Animations gourmandes et restaurations des terroirs suisses