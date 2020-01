Après des années de dur labeur, ça y est, ce petit bijou a vu le jour le 23 septembre 2019! Ce lait, au départ, ce sont 14 productrices et producteurs – des cantons romands principalement – qui ont eu le courage de se dire «Allez, on tente le pari! Qu’avons-nous encore à perdre? On ne peut pas tomber plus bas!». Eh bien, pour l’instant, ce pari est récompensé. Les ventes de lait équitable dépassent toutes nos attentes!

En plus d’être dans tous les magasins Manor de Suisse, chaque jour, de plus en plus d’épiceries locales, cafés, restaurants et collectivités locales décident de nous soutenir en prenant notre lait équitable. Pour l’instant, notre gamme se compose d’un lait entier UHT (3,5% MG) transformé par Cremo, de cinq fromages à pâte molle de la fromagerie Grand Pré à Moudon et, bientôt (courant mars 2020!), nous aurons le plaisir de pouvoir vous offrir un lait demi-écrémé (1,5%MG).

A partir de janvier 2020, nous accueillerons 25 nouveaux coopérateurs de toute la Suisse.

Un très grand merci pour votre soutien! Ce projet nous redonne de l’espoir et l’envie de continuer la production laitière...

Retrouvez tous les endroits où acheter notre lait et/ou nos fromages sur le site de Faireswiss.

Berthe Darras, Coopérative lait équitable