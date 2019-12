Pour se relaxer, combattre le stress ou augmenter nos capacités cérébrales, les thérapeutes de pleine conscience nous conseillent de respirer, faire du sport ou même manger en pleine conscience.

Les Magasins du Monde, eux, vous proposent de boire votre café en pleine conscience! C’est-à-dire en sachant qui l’a cultivé et si cette personne a été correctement rétribuée pour son travail.

Qui cultive ton café? C’est la question posée aux trois protagonistes de ces clips, qui dégustent chacun un café différent. Découvrez ces vidéos et répondez à la question pour tenter de gagner l’un des 3 bons cadeaux de 20.- à faire valoir dans l’un des 36 Magasins du Monde de Suisse romande.

Les 3 cafés présentés par les Magasins du Monde viennent:

1) du Pérou, d’Éthiopie et du Mexique 2) du Honduras, de Sumatra et d’Éthiopie 3) du Mexique, du Honduras et de Sumatra

Envoyez votre réponse par message privé sur la page Facebook Magasins du Monde (et n’oubliez pas d’aimer la page)!

Tirage au sort des gagnants le 23 décembre prochain.

Nadia Laden, Association romande des Magasins du Monde