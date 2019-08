Pour toutes les amoureuses et tous les amoureux des fromages au lait cru, ne manquez sous aucun prétexte le festival CHEESE qui se déroulera dans le Piémont du 20 au 23 septembre.

Organisé par Slow Food et la ville de Bra (I), CHEESE est le plus grand événement international dédié aux fromages au lait cru et aux produits laitiers. Les rues et places du centre-ville de Bra offriront à nouveau une grande scène pour les petits producteurs, provenant de plus de 30 pays.

En effet, éleveurs, fromagers et affineurs pourront y rappeler l’importance de méthodes de production bonnes, propres et justes, et de leur attention constante à la qualité des matières premières, au bien-être animal et à la protection des paysages.

Un bon nombre de fromagers et affineurs suisses seront présents à cette édition de CHEESE, notamment le Sbrinz d’Alpage, l’Emmental traditionnel, le Vacherin Fribourgeois d’alpage au lait cru, qui sont tous trois des produits Slow Food.

Pour plus d’informations, rendez vous chez Slow Food