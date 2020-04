Même si le confinement nous contraint de nous enfermer à la maison, les saisons continuent de se relayer ; la nature s’est réveillée, les arbres se garnissent, les jardins et les champs se remplissent de jeunes pousses et de couleurs lumineuses. Le printemps est là et se métamorphose progressivement en période estivale… et en saison des grillades!

Au bois, au charbon, au gaz ou à l’électricité, nos grills et barbecues sont emblèmes de bons repas, de fêtes d’été et de convivialité en famille ou entre amis. Pendant quelques mois, terrasses, jardins, balcons, parcs et bords de lacs se transforment en cuisines éphémères. C’est le moment de pratiquer une cuisine simple avec des produits locaux et de saison.

Les barbecues s’adaptent aux goûts de tout le monde et permettent une cuisine spontanée sans limite d’imagination: ils ravissent autant les carnivores que les végétariens ou végétaliens. De nombreux légumes – parmi lesquels tomates, aubergines, choux-fleurs, poivrons, courgettes ou oignons – se prêtent délicieusement aux grillades.

Quant aux accompagnements, nos maraîchers proposent des légumes d’été pouvant être préparés en salades crues ou cuites: carottes, céleris, radis, betteraves, choux, haricots, brocolis, petits pois, pommes de terre, concombres, sans oublier les gros bouquets touffus des salades vertes, les jeunes pousses et les délicates feuilles de la salade à tondre.

Pour les plus carnivores d’entre nous, rien n’égale une belle côte de bœuf saisie à point, de succulentes tranches de porcs, des chipolatas aux épices d’ici et d’ailleurs, des merguez, des brochettes ou encore l’incontournable rôti mariné pour la broche. Il suffit de se rendre chez le boucher du coin ou le producteur à coté pour trouver de la viande savoureuse et de qualité provenant directement de la région.

Le choix des boissons pour accompagner les grillades est aussi important que le choix des mets. Un moment chaleureux et convivial s’accompagne d’un excellent vin suisse, issu de nos magnifiques régions viticoles! Les crus frais et légers (en rouge comme en blanc!) s’apprécient particulièrement avec la chaleur du grill, même si le vin rosé reste le grand classique des barbecues.

Bière artisanale

Pour les amateurs de bière, les brasseries locales proposent une pléthore de bonnes bières artisanales blondes, blanches, ambrées, brunes, rousses. Enfin, le jus de pomme pressé et autres nectars de fruits font le bonheur des petits et grands: frais et riches en vitamines, ils sont parfaits pour l’apéro.

En attendant de jouir librement des beaux jours ensoleillés avec des grillades en joyeuse compagnie, vous pouvez parcourir les adresses sur notre site internet et sélectionner les producteurs locaux qui pourrons fournir les meilleurs produits pour votre prochain barbecue.

Caroline Steiner, Présidente de l’Association Romande Marché Paysan