Ça y est! Depuis cet automne, le label imagine? il y a trois ans pour renseigner le grand public sur l’offre de vins suisses dans les restaurants va être relaye? par Suisse Tourisme.

Quel label? Celui que l’on croise a? l’entrée des restaurants sous forme d’un, deux ou trois verres d’or indiquant l’étendue de l’offre de vins suisses figurant a? la carte.

Pour les restaurateurs, c’est flatteur. Pour le client, c’est pratique. Et pour les vignerons suisses, c’est un hommage a? l’excellence de leur travail.

Comment ça fonctionne? Le site de Swiss Wine liste les restaurants, bars et hôtels de toutes catégories qui proposent a? leurs hôtes de bons vins helvétiques en attribuant a? chacun d’eux un, deux, ou trois verres d’or.

Le code est simple: un seul verre signale une sélection régionale. Deux verres révèlent que la carte s’étend a? deux ou plusieurs régions viticoles suisses. Trois verres annoncent un choix qui comprend obligatoirement les six régions viticoles du pays. Des crus souvent confidentiels et méconnus, mais de plus en plus souvent remarqués dans les concours suisses et internationaux.

Succès du concours annuel

«Les tables suisses répertoriées par ce site sont enrichies d’articles relatant des rencontres épicuriennes avec des ambassadeurs de la culture et du goût. Leur nombre excède le millier et devrait franchir la barre des 1200 d’ici la fin 2019 », explique Jean-François Genoud, responsable du projet et des contacts avec les restaurateurs. Il poursuit: « Nous tenions a? resserrer les liens entre producteurs, restaurateurs, sommeliers et clients. A l’évidence, c’est un succès! Le retour des professionnels et des consommateurs est très positif.»

La clé de cette réussite? Des contacts directs et des actions annuelles très porteuses, comme le concours proposé aux restaurateurs permettant aux clients de voter pour l’établissement dont la carte de vins les inspire le plus. Chaque année, le nombre de participants augmente, avec a? la clé plus de 200 bons d’achats de vin offerts par Swiss Wine Promotion aux consommateurs pour l’achat de vin suisse au restaurant, mais aussi aux restaurateurs pour l’achat de vin suisse au producteur. Une opération gagnant-gagnant qui fait boule de neige. (Le Matin)