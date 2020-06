Les larges espaces du canton du Jura sont choisis par de plus en plus de Suisses pour s’éclater à distance et dans la bonne humeur.

Les fondues en char attelé ou apéros au pas du cheval reprennent du poil de la bête depuis que les scientifiques ont déclaré la fondue comme un plat sans problèmes, vu sa chaleur.

Pour vous emmener vers de nouvelles adresses gourmandes, ou encore séjourner ou dévorer les grands espaces du Jura, la page Facebook Terroir Juraregion a récemment dégoté 16 producteurs régionaux qui proposent de nouvelles offres gourmandes ou touristiques.

Il faut dire qu’avec 88 habitants au kilomètre carré, contre 208 pour la Suisse, parcourir le Jura à cheval avec sa fourchette à fondue permet une bouffée d’air… et un grand galop dans l’immensité des pâturages boisés.

Olivier Boillat Fondation Rurale Interjurassienne