Le principe est simple: le trio avec brio. Les équipes de cuisine devront être composées de trois personnes: 1 jeune de moins de 18 ans, 1 personne de plus de 65 ans, et 1 entre deux. Les recettes présentées devront être à base de produits bruts, locaux et de saison, tout en respectant les critères de Fourchette verte.

Le but est de présenter un menu équilibré attrayant, goûteux, simple à préparer et bon marché. A cela s’ajoute le partage de connaissances entre générations, chaque classe d'âge ayant à apprendre des deux autres.

Le concours est porté par les cantons romands et Fourchette verte Suisse et soutenu par Promotion Santé Suisse. Il se déroulera en 2 phases: dans un premier temps, une demi-finale dans les cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais. Ensuite, une finale romande regroupant les équipes gagnantes de chacun de ces cantons. Celle-ci aura lieu le samedi 16 mai 2020 à la prestigieuse École Hôtelière de Lausanne (EHL).

Une deuxième édition est prévue en 2021, avant une éventuelle extension à l’ensemble du pays.

Vous aimez cuisiner? Alors aucune hésitation: formez votre trio!

Inscriptions et informations sur fourchette-gourmande.ch

Stéphane Montangero, Secrétaire général Fourchette verte Suisse