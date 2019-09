«Action Fourchette verte», cela sonne un peu comme un titre de BD ou de polar, non ? Mais là, l’objectif diffère des séries noires: il s’agit de promouvoir, dans les cafés-restaurants, une alimentation équilibrée dans un environnement sain. C’était il y a 25 ans… et à Fourchette verte, nous célébrons ce jubilé durant toute cette année!

A la base, une idée simple: manger de manière équilibrée, dans un lieu sans fumée et avec au moins 3 boissons sans alcool à prix favorable. Sauf qu’il y a 25 ans, à midi, on consommait un énorme morceau de viande, presque pas de légumes et un féculent bien gras. Le tout arrosé d’au moins 3 décis de vin, dans un environnement enfumé! Heureusement, il y a eu quelques changements de paradigmes et certains retours en arrière - comme la fumée dans les bistrots - paraissent aujourd’hui impossibles.

Mais regardons en avant: plus que jamais, il est important d’apprendre à nos enfants à goûter de tout, à se forger une sorte de bibliothèque des goûts et des portions, basée sur la pyramide alimentaire. Cette «goûtothèque» sera une référence pour la vie, un cadeau précieux pour nos jeunes. C’est surtout le pari d’une meilleure santé que nous faisons, depuis 25 ans, et que nous réussissons, jour après jour, grâce aux plus de 1’600 établissements labellisés Fourchette verte partout en Suisse. Leur contribution: servir pas moins de 117'000 repas équilibrés quotidiennement, dont 85'000 aux moins de 16 ans ! Alors, un grand coup de chapeau et un immense merci à toutes les personnes qui «font» Fourchette verte, au quotidien.



Stéphane Montangero, Secrétaire général de Fourchette verte Suisse