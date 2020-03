L’huile de noix ressort médaillée à chaque édition du Concours Suisse des produits du terroir. Ses goûts et arômes la positionnent parmi les huiles les plus savoureuses au monde, aux côtés de l’huile d’argan torréfiée par exemple. En Suisse, les noyers se trouvent surtout dans la région vaudoise. La tradition populaire vaudoise veut que les gens ramassent ensemble des noix, les cassent et les apportent au pressoir; chacun repart ensuite avec sa bouteille d’huile et de bons souvenirs de ce travail collectif, qui fait partie de notre patrimoine.

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) vient de publier la demande d’enregistrement de l’Huile de noix vaudoise en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP). Jean-Luc Bovey, directeur du Moulin de Sévery (VD), se réjouit de cette future AOP qui permettra de protéger les pratiques et développer cette huile.

Ce qui fait le lien

L’Huile de noix vaudoise est une huile pressurée à partir de noix provenant exclusivement du canton de Vaud, selon la méthode artisanale traditionnelle de torréfaction. Le lien au terroir de l'Huile de noix vaudoise réside dans le fait qu'elle est élaborée avec de la matière première issue de l'aire géographique, dont les caractéristiques géomorphologique et climatiques permettent un développement optimal de la culture du noyer.

Actuellement, le registre de la Suisse comprend 39 inscriptions: 22 appellations d'origine protégées (AOP) et 17 indications géographiques protégées (IGP). La goûteuse huile vaudoise sera donc la 40e appellation protégée de Suisse! La prochaine édition du Concours Suisse des produits du terroir aura lieu les 25 et 26 septembre 2021 à Courtemelon (JU) avec les meilleurs produits des terroirs de toute la Suisse... dont l’huile de noix!

Olivier Boillat, Concours Suisse des produits du terroir