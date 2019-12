Traditionnellement consommé à Noël, le Cardon épineux genevois est souvent accompagné de poulet. Les fins gourmets préfèreront lui adjoindre la saucisse-star genevoise, à savoir la Longeole IGP.

VOICI NOTRE RECETTE DU JOUR

Pour préparer le gratin au Cardon épineux genevois AOP, rincer brièvement les légumes sous l’eau courante. Placer les cardons dans un plat à gratin, verser de la crème par-dessus et recouvrir de fromage râpé (Gruyère AOP ou Sbrinz AOP). Épicer à volonté avec de la muscade, du sel et du poivre. Placer le plat dans un four préchauffé à 200°C et le laisser cuire pendant 30 à 40 min.

Le Cardon épineux genevois AOP est une plante volumineuse qui atteint jusqu’à 1,5 m de hauteur et dont les feuilles vert brillant sur le dessus et argentées sur le dessous sont dardées de longs piquants.

Son goût fin et délicat rappelle celui de l’artichaut, qui appartient à la même famille botanique. Il est vendu surtout dans le canton de Genève sous forme de branches brutes, de conserve (en bocal) ou de légume frais prêt à l’emploi. Le site en ligne buyfresh le propose également en bocal.

UN PEU D’HISTOIRE

La tradition de la culture du cardon est établie de longue date à Genève. Son origine remonte aux immigrés protestants qui, à la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, ont fui la persécution et se sont installés à Plainpalais.

Habiles cultivateurs, ils ont fait fructifier les semences de cardon épineux qu’ils avaient emportées avec eux. Au fil du temps, les maraîchers genevois ont sélectionné les meilleures plantes pour la multiplication.

Parmi les dernières régions qui cultivent le cardon en Europe, seul le canton de Genève produit encore du cardon avec épines.

Le Cardon épineux genevois est protégé en tant qu’AOP depuis le 10 octobre 2003.

Alain Farine Directeur de l'Association suisse des AOP-IGP