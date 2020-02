Il faut l’admettre, lorsque l’on parle de produit «terroir», les sportifs ont tendance à imaginer des produits assez costauds! Et s’ils avaient raison, on ne pourrait pas leur en vouloir: pas évident de courir un marathon après la Saint-Martin (la Saint-Martin est déjà un sport en soi!).

Ce n’est bien évidement pas le cas. Les produits peuvent être locaux, bio, sains, respectueux des animaux et des travailleurs, tout en étant parfaits pour la préparation sportive ou la récupération. Sport et Goût sont deux univers qui doivent avoir des liens, car ils ont beaucoup de points communs: imaginez une belle assiette de viande séchée avec un filet de jus de citron et une petite huile d’olive pressée à froid. Ça a quand même plus de gueule qu’un milk-shake vanille synthétique fraise des bois de la zone industrielle et huile de palme… non?

En plus d’une excellente digestibilité des protéines, d’aider à l'activation de la dopamine et de la noradrénaline, c’est une source importante de protéines, un apport précieux de minéraux, oligo-éléments et de vitamines et c’est une source intéressante de fer. Mais, en plus… c’est délicieux!

Lorsqu’ils se fixent des objectifs à atteindre, amateurs ou professionnels ont toujours en tête leur performance: ils recherchent des produits spécifiques et adaptés qui puissent correspondre à leurs besoins. Alors diable, pourquoi ne pas pousser la réflexion jusqu’au bout en regardant la provenance, les conditions et… le goût?

Oui, j’insiste avec le goût, pas par gourmandise (si, un peu quand même), mais surtout parce que le plaisir est un élément essentiel pour une bonne performance. Alors, chères amies et chers amis sportifs: ne vous contentez pas de manger des produits insipides et dont l’origine est difficile à tracer, faites-vous plaisir!

Joaquim Manzoni, Sport@Goût