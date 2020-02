Swiss Wine Promotion (SWP) – organe de promotion des vins suisses en Suisse et à l’étranger – a lancé sa nouvelle campagne en décembre, avec le soutien de la Confédération, sous le slogan «Vins suisses sans hésiter!». Par cette action, SWP souhaite mettre en avant les traditions séculaires, le savoir-faire et la diversité de nos multiples vignobles, héritage culturel de notre pays.

Le logo Swiss Wine rouge et blanc, aux couleurs identitaires de la Suisse, souligne la «swissness» et rappelle les 6 régions viticoles. Ce visuel, identifiable en un coup d’œil sur l’étiquette, le bouchon, la capsule ou le carton, garantit un produit de qualité – produit selon les normes économiques et sociales suisses – équivalant à un label.

Pour vous aider à faire votre choix, voici quelques suggestions d’accords mets et vins. Pour vos instants gourmands helvétiques, un Chasselas, une Petite Arvine ou un Riesling-Silvaner vous ouvriront l’appétit. Pour accompagner un poisson du lac, penchez plutôt pour un Œil de Perdrix ou un Pinot Blanc. Une planchette de charcuterie s’accompagne volontiers d’un Gamay, d’un Pinot Noir ou d’un Gamaret. La fondue, quant à elle, s’accorde avec un Chasselas. Enfin, pour les moments de fête, n’hésitez pas à partager un mousseux aux couleurs helvétiques.

«Boire du vin est un geste concret pour la planète»

Swiss Wine Promotion