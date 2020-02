Cette nouvelle invention rejoindra-t-elle la liste des crimes de lèse-majesté culinaires sur laquelle figurent déjà la pizza Hawaï et la fondue curry-ananas? Reste que cette fois, ce sont des Italiens eux-mêmes qui ont eu l'idée de mélanger deux produits phares du pays, la mozzarella et le Nutella. Plus précisément une fromagerie réputée pour ses innovations, située à Martina Franca, dans les Pouilles.

Après la mozzarella farcie au jambon et au thon, puis celle aux tomates cerises et basilic ou origan, la fromagerie Semeraro a lancé il y a quelques temps cet étonnant mélange, la mozzarella fourrée à la célèbre pâte à tartiner de Ferrero, rapporte le «Corriere Della Serra». C'est certainement notre création la plus innovante, témoigne Rosita, la fille du propriétaire.

À consommer le jour-même

Consommée chaude, cette préparation aurait le goût du lait au Nesquik, selon elle. Froide, on sentirait mieux le contraste sucré-salé. Mais comme ce recette doit impérativement être mangée le jour-même de sa fabrication, on ne la trouve pas toute prête au comptoir, il faut la commander à l'avance. Si, pour le site Non è Radio, cette recette risque de rebuter les Italiens, elle semble faire le bonheur des étudiants Erasmus qui sont dans la région. Ce sont en effet ces étrangers qui sont les plus demandeurs de cette spécialité, dans une ville plus réputée pour sa capocollo (nom local de la charcuterie coppa). La fromagerie Semeraro explique d'ailleurs n'avoir jamais essayé la mozzarella-capocollo, mais que si on la lui demande, elle la fera.

Pas si nouveau

Cette mozzarella-Nutella a fait le tour des médias italiens, mais certains ont toutefois tenu à préciser que ce n'est pas une véritable nouveauté. Le site Scatti di Gusto explique que d'autres fromageries en ont déjà proposé, dont l'une dans la même région, avec toutefois des recettes un peu différentes, puisqu'il s'agissait dans ce dernier cas d'un praliné au Nutella introduit dans le fromage.

Pour «L'Occio di Salerno», cet étrange mélange d'ingrédients serait en fait né beaucoup plus au nord, dans la province de Salerne. Un restaurateur local explique avoir proposé ce plat pendant cinq ans dans ses établissements, certifiant que c'est une combinaison fantastique. «Si vous avez du pain à la maison, je vous invite à le farcir avec des tranches de mozzarella et quelques cuillères de Nutella.» Chiche?

Michel Pralong