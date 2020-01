Un délicieux fumet de papet va déferler à cette occasion sur les 10 centres-villes suivants. GastroVaud vous y accueillera sous tentes et distribuera dès 12h jusqu’à épuisement du stock quelque 4 200 assiettes du plat préféré des Vaudois:

Aigle, Rue Farel

Château-d’Oex, Grand-Rue

Echallens, Place de l’Hôtel-de-Ville

Lausanne, Place St-François

Morges, Place de l’Hôtel-de-Ville, angle Grand-Rue

Nyon, Place St-Martin

Pully, Place de la Gare

Payerne, Place Général Guisan, devant le centre Coop

Vevey, Devant le centre commercial St-Antoine

Yverdon-les-Bains, Place Auguste Fallet, rue des Remparts

Star du papet, la Saucisse aux choux vaudoise IGP est reconnaissable à son «plomb vert», gage d’authenticité vaudoise et de bon goût. Selon la légende, son origine remonte à l’an 879, lorsque la famille de l’empereur de Germanie se réunit à Orbe pendant plusieurs semaines. Comme la viande vint à manquer, on eut alors l’idée de mélanger des choux à la chair à saucisse afin d’allonger la farce. L’étape du fumage apparut au Moyen Âge, lorsqu’on réalisa qu’en fumant la viande, on pouvait la conserver plus longtemps.

Alain Farine, directeur de l’Association suisse des AOP-IGP