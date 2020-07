Pour créer ou recréer des liens entre les vignerons et les restaurateurs suisses après la pandémie de Covid-19, Swiss Wine Promotion met en place un nouveau projet de promotion appelé «Swiss Wine Summer», avec pour devise «Passez votre été avec les vins suisses». Cette campagne de communication a pour principal objectif de promouvoir les vins suisses tout en soutenant le secteur de la gastronomie.

En quelques mots

Cette action de promotion des vins suisses se déroule du 8 juin au 31 août 2020. Elle met l’accent sur une visibilité renforcée des restaurants et des hôtels participants, sur les plateformes de SWP et de ses partenaires.

Le principe est simple : les établissements proposent, entre juin et août, trois vins suisses au verre afin de vous faire découvrir la diversité de la viticulture helvétique. En effet, la Suisse compte près de 15 000 hectares de vignes avec une grande richesse de terroir. Les vins proposés peuvent être locaux comme provenir d’une ou plusieurs des six régions viticoles : Valais, Vaud, Suisse alémanique, Genève, Tessin et Trois-Lacs.

Vous êtes en excursion sur les routes suisses et souhaitez découvrir les restaurants participants? Saisissez-vous de votre mobile et rendez-vous sur www.swisswinesummer.ch . Et si vous avez toujours un Nokia 3310… pas d’inquiétude: gardez l’œil ouvert pour rechercher l’autocollant rouge «Swiss Wine Summer».

Tout au long de l’été, «Swiss Wine Summer» vous accompagne et vous permet d’aiguiser votre appétit pour les vins suisses, que ce soit dans une cabane de montagne, dans une buvette au bord du lac ou dans un restaurant entre amis ou en famille. Passez des moments de convivialité avec les vins suisses, sans hésiter!

Marine Bréhonnet, Swiss Wine Promotion