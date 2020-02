La différence entre les plats faits maison, saisonniers, régionaux et les produits industriels est énorme, sans parler des plats offerts dans la restauration rapide.

La Slow Mobile enseigne aux enfants les bases qui leur permettent de prendre leurs propres décisions et de devenir ainsi des mangeurs responsables. Elle se rend dans les écoles, les crèches, les garderies et les jardins d’enfants pour cuisiner avec les enfants ou réaliser des projets liés à l’alimentation.

Les enfants sont impliqués dans tous les processus, ils sont actifs et apprennent à travailler en groupe avec d’autres enfants. Le résultat concret des ateliers que nous offrons est une expérience formatrice pour chaque enfant.

La Slow Mobile apprend aux enfants à être des mangeurs responsables. (Photo: Slow Food)

Une collaboration constructive avec les parents et le corps enseignant est essentielle afin que les activités de la Slow Mobile se poursuivent au sein de l’école et de la famille. Les activités culinaires et les projets scolaires de la Slow Mobile ont été développés selon une approche pédagogique et sont accompagnés par des personnes engagées.

Afin de pouvoir se développer, l’association de la Slow Mobile compte sur un financement fait de dons et se repose également sur les cotisations de ses membres. Vous aussi, devenez membre à raison de CHF 30.- par année et soutenez cette démarche afin que nos têtes blondes (brunes et rousses) soient sensibilisées à la bonne nourriture. Pour plus de renseignements, veuillez nous envoyer un mail.

Alexandre Fricker, directeur Slow Food CH