Nafes Monroe savait probablement qu'il mettait sa vie en danger alors qu'il a pénétré dans le Hunting Park de Philadelphie pour se procurer de la drogue auprès d'un dealer. Drogue qu'il comptait payer avec de la fausse monnaie, rapporte le Washington Post . C'est pourquoi le jeune papa, âgé de 25 ans, s'est rendu à son rendez-vous accompagné d'une autre personne, de sa petite amie et de son fils âgé de 11 mois. Malgré cela, les choses ont mal tourné.

Gunman linked to the shooting of 11 month old Yaseem Jenkins, is taken into custody today. The infant was relocated tonight from St. Christophers to @ChildrensPhila. The family saying “My son is fighting for his life and it’s not fair.” @6abc pic.twitter.com/gqAwSGeDST