Tant qu'à lancer une collection sur les stars de cinéma, autant commencer par celui qui a tant apporté à cet art: Charlie Chaplin. Sorti ce 4 octobre, l'album ne pouvait choisir meilleur endroit de présentation que le Manoir de Ban, au Chaplin's World, à Vevey (VD) où ses auteurs le dédicaceront samedi sous l’œil bienveillant d'Eugène, le cinquième des huit enfants d'Oona et de Charlie, mais le premier à être né en Suisse.

«Charlie Chaplin fut un précurseur au cinéma, dit Bernard Swysen, directeur de cette nouvelle collection et scénariste de ce premier album. Il fut le premier à dire qu'il valait mieux écrire un scénario même pour un film comique, à mélanger le rire aux larmes ou à se rendre compte qu'il ne fallait pas garder tout ce que l'on a tourné, qu'il fallait couper.» Cette BD ne s'intéresse toutefois pas qu'à l'œuvre, mais aussi à l'homme et, dans le cas de Charles Spencer Chaplin, son existence a particulièrement nourri son art.

Il faisait tout

«L'album raconte mon père tel qu'il était, sa vie telle qu'elle fut, reconnaît Eugène Chaplin. Il montre bien les débuts de sa carrière, à une époque où le cinéma ne se faisait pas avec des acteurs, mais avec des gens issus du music-hall. On voit tout le travail que mon père a fait, son obsession de la perfection. Du coup, il pouvait se montrer dur et impatient sur un plateau, où il faisait tout selon la devise «On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même».

Alors que Charles Chaplin a tenu à élever de manière stricte ses enfants, leur répétant qu'on ne réussissait dans le vie qu'avec une bonne éducation, lui-même a connu une enfance chaotique et extrêmement pauvre dans le Londres de la fin du XIXe siècle, avec un mère qui fut notamment internée en asile. Issu d'une famille d'artistes, il montera très tôt sur scène, y trouvant sa voie et ne cessant par la suite d'innover.

L'amour des (très) jeunes femmes

L'album, en partie basé sur l'autobiographie de Chaplin, ne se limite pas à elle, «car elle n'est pas objective, puisque c'est lui qui l'a écrite», dit Bernard Swysen. Il n'élude ainsi pas la vie sentimentale mouvementée de l'homme au chapeau melon et à la moustache. Car Chaplin aimait les femmes, souvent très jeunes, voire mineures, ce qui lui a causé des ennuis judiciaires. «Il adorait tomber amoureux, confirme Eugène. Et il devait aimer ses conquêtes puisqu'il les épousait presque à chaque fois. Ensuite, les choses changeaient, la magie disparaissait. Elles pensaient que, parce qu'il les avait épousées, elles allaient forcément avoir le premier rôle dans son prochain film. Ce qui n'était pas le cas.»

Le défilé des conquêtes s'arrêtera avec Oona, rencontrée en 1942, avec qui il restera jusqu'à la fin de sa vie en 1977. «Contrairement aux autres, ma mère ne demandait rien, dit Eugène. Mon père était alors bien plus âgé (53 ans), elle très jeune (17 ans), mais elle était très cultivée, venait d'un milieu que mon père ne connaissait pas et elle lui a apporté beaucoup».

Bernard Swysen dit avoir vérifié toutes ses informations, grâce notamment à Kate Guyonvarch, directrice du Bureau Chaplin (qui lui a aussi permis de retrouver les couleurs des costumes que Charlot portait dans ses films en noir et blanc). Il a ainsi pu faire le tri entre la réalité et les nombreuses légendes qui entourent la vie de Chaplin. Ainsi, pourquoi ne mentionne-t-il pas que celui-ci serait né dans une roulotte comme Carmen Chaplin, l'une de ses petites-filles, l'explique. Elle qui, selon «Le Figaro», veut faire un documentaire sur les origines tziganes de son grand père?

«Cela, justement, fait partie de la légende, précise Eugène. Mon père disait avoir retrouvé une lettre dans un tiroir qui disait qu'il n'était pas né à Londres mais dans une roulotte à Birmingham: il aimait cette histoire, mais on ne sait pas si c'est vrai. Reste que mon père a fini par avoir peur d'une tzigane: si une voyante lui avait, jeune, prédit la gloire, une autre avait ensuite vu qu'il mourrait à 80 ans. Quand il a atteint cet âge, il a passé toute l'année en étant très angoissé.» Il s'éteindra en fait le soir de Noël 1977, à 88 ans.

Une BD tout public

Le dessin de cette BD a été confié à Bruno Bazile à qui l'on doit notamment «Les avatars». Un graphisme qui ne fait pas du réalisme pur. «Je ne voulais pas faire un album didactique façon «Oncle Paul», explique Bernard Swysen, il me fallait un dessin grand public, sympathique». Et il faut reconnaître que (malgré une première impression dubitative), cela fonctionne. Bazile est parvenu à très bien saisir Chaplin, même quand il n'a pas son costume de vagabond. Et, si l'album n'est pas particulièrement destiné aux enfants, il peut être lu par tous et sert de parfait complément à une visite au Chaplin's World. Mais surtout, il donne une furieuse envie de revoir les films de Chaplin et de découvrir ceux que l'on ne connaît pas.

Son plus grand fan

«Pour raconter la vie de mon père, il faudrait faire au minimum une mini-série télé, constate Eugène. C'est bien que cette BD rappelle que Charlot n'est pas un vrai personnage, qu'il y avait un homme derrière, que les enfants peuvent toujours découvrir et apprécier. Heureusement, en Suisse romande, nous avons la Lanterne magique qui leur montre encore ses films. Mais vous savez, l'autre jour, j'ai croisé une dame qui, m'ayant reconnu, m'a dit qu'elle voulait me présenter le plus grand fan de mon père et il s'agissait de son fils de 6 ans. Quand je lui ai dit qu'il fallait dans ce cas qu'il vienne voir le musée, il m'a dit que c'était justement parce qu'il était venu qu'il était devenu un inconditionnel de Charlot.»



Michel Pralong